МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Центральный банк должен избегать создания угрозы "свободного падения" экономики ввиду слишком быстрого повышения процентных ставок, поэтому пришло время начать обсуждать замедление темпов повышения стоимости заимствований. Об этом в пятницу заявила президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли. Доллар сдал позиции в преддверии повышения ставок ФРС

Широко ожидается, что Федеральная резервная система США повысит процентные ставки на 75 базисных пунктов по итогам заседания, которое пройдет 1-2 ноября. Это станет четвертым подряд таким повышением в рамках усилий центрального банка по борьбе с инфляцией, достигшей 40-летних максимумов.

Агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики привело к тому, что ставки достигли текущего диапазона 3,00%-3,25%, тогда как в марте находились на уровнях вблизи нуля.

"Мы можем прийти, и рынки уже конечно учли это, к еще одному повышению ставок на 75 б.п., — сказала Дейли. — Я бы рекомендовала людям не думать, что ставки будут вечно повышаться на 75 б.п.".

Согласно опубликованным в прошлом месяце прогнозам ФРС, большинство руководителей думают, что центробанку нужно будет повысить ставки по федеральным фондам до 4,5%-5% в следующем году для возвращения инфляции к целевому уровню 2%.

По словам Дейли, эти прогнозы все еще "адекватны".

"Я наблюдаю значительную обеспокоенность по поводу того, что мы пойдем ва-банк. В действительности мы, и я, в частности, думаем о (денежно-кредитной) политики совсем не так", — отметила Дейли.

При ставках вблизи нейтрального уровня, когда они не сдерживают, но и не стимулируют экономическую активность, ФРС движется ко второй фазе ужесточения политики, которая должна быть "обдуманной" и "все больше зависеть от поступающих данных", заявила президент ФРС-Сан-Франциско.

"Мы должны гарантировать, что делаем все возможное, чтобы избежать чрезмерного ужесточения политики. Мы не можем повысить ставки слишком быстро и сказать, что процесс завершен", — сказала Дейли.

Различные трудности, включая события на Украине, экономический спад в Европе и продолжающееся ужесточение политики центральными банками по всему миру могут повлиять на экономику США, добавила она, и, в конечном итоге, на то, насколько высокого уровня должны достичь процентные ставки.

Принимая во внимание тот факто, что, согласно предпочитаемому ФРС индикатору, инфляция более чем в три раза превышает целевой уровень, а рынок труда все еще силен, "сейчас действительно сложно делать шаг назад", сказала Дейли. "Мы еще не сделали свою работу", — отметила она.

Тем не менее, уже "пришло время начать обсуждать замедление темпов повышения ставок", добавила представитель ФРС.