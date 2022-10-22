Государственные информационные системы переведут на единую платформу
Государственные информационные системы к 2024 году переведут на единую платформу "ГосТех"
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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Государственные информационные системы России переведут на единую цифровую платформу "ГосТех", говорится на сайте правительства.
Глава кабмина Михаил Мишустин уже утвердил концепцию развития платформы и программу соответствующих мероприятий.
"Результаты этого эксперимента послужат базой для разработки методических документов и правовых актов, которые будут регламентировать функционирование платформы на постоянной основе и помогут ее дальнейшему развитию", — говорится в сообщении.
Как отмечается, благодаря переводу на "ГосТех" удастся повысить качество оказания услуг для бизнеса и населения.
Кроме того, в ближайшие два года в России появится информационная система "Госмаркет", которая станет государственным маркетплейсом IT-сервисов и приложений.