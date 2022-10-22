МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Государственные информационные системы России переведут на единую цифровую платформу "ГосТех", говорится на сайте правительства. Правительство утвердило отсрочку по уплате налогов для мобилизованных

Глава кабмина Михаил Мишустин уже утвердил концепцию развития платформы и программу соответствующих мероприятий.

"Результаты этого эксперимента послужат базой для разработки методических документов и правовых актов, которые будут регламентировать функционирование платформы на постоянной основе и помогут ее дальнейшему развитию", — говорится в сообщении.

Как отмечается, благодаря переводу на "ГосТех" удастся повысить качество оказания услуг для бизнеса и населения.

Кроме того, в ближайшие два года в России появится информационная система "Госмаркет", которая станет государственным маркетплейсом IT-сервисов и приложений.