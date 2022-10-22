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Киев передал украинской компании арестованные российские корабли
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Генеральная прокуратура Украины приняла решение о передаче арестованных российских кораблей украинской компании, сообщается в телеграм-канале ведомства. "Офис Генпрокурора... ПРАЙМ, 22.10.2022
экономика, новости, украина, арест, конфискация, корабли
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Генеральная прокуратура Украины приняла решение о передаче арестованных российских кораблей украинской компании, сообщается в телеграм-канале ведомства.
"Офис Генпрокурора обеспечил передачу украинскому предприятию девяти судов РФ", — следует из заявления.
Согласно сообщению, эти корабли, общая стоимость которых превышает 14,7 миллиона долларов, прибыли с грузами в украинские порты в конце прошлого и начале текущего года.
Ранее в Киеве согласовали указ президента Владимира Зеленского, предполагающий конфискацию российских активов на 765 миллионов долларов и передачу этих средств на восстановление Украины.