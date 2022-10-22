МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Генеральная прокуратура Украины приняла решение о передаче арестованных российских кораблей украинской компании, сообщается в телеграм-канале ведомства. СМИ: сын российского миллиардера Фридмана попросил Украину о снятии санкций

"Офис Генпрокурора обеспечил передачу украинскому предприятию девяти судов РФ", — следует из заявления.

Согласно сообщению, эти корабли, общая стоимость которых превышает 14,7 миллиона долларов, прибыли с грузами в украинские порты в конце прошлого и начале текущего года.

Ранее в Киеве согласовали указ президента Владимира Зеленского, предполагающий конфискацию российских активов на 765 миллионов долларов и передачу этих средств на восстановление Украины.