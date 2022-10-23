КОСМОДРОМ "ВОСТОЧНЫЙ" (Амурская область), 23 окт — ПРАЙМ. Кабмин считает возможным продление работы Международной космической станции (МКС) до 2028 года, сообщил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров — после запуска ракеты "Союз-2.1б" с космодрома "Восточный". На околоземную орбиту вышел первый аппарат группировки "Сфера"

"Продлить эксплуатацию МКС считаем возможным на период развертывания российской орбитальной станции в минимальной конфигурации, то есть до 2028 года", — сказал он.

По словам Мантурова, программа будет продлена по результатам прохождения официальных процедур в национальных космических агентствах и правительствах всех стран-участниц.

Он также сообщил, что Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" провела работу по подтверждению технической возможности продления сроков службы модулей и оборудования российского сегмента МКС и разработала план мероприятий по дальнейшей их эксплуатации.

Мантуров пояснил, что в результате работы не было выявлено неразрешимых технических проблем, препятствующих продлению срока функционирования РС МКС после 2024 года.

Вице-премьер добавил, что принимая решение о продлении сроков участия российской стороны в программе МКС, она будет исходить из принципов непрерывности отечественной пилотируемой программы, сохранения конструкторских и производственных компетенций, а также поддержания престижа и технологического суверенитета страны.

Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил о планах РФ выйдет из проекта МКС после, но не ранее 2024 года и уточнил, что точный срок будет определен позднее. Затем он сообщил, что работа станции с высокой вероятностью будет продлена до 2028 года, а возможность еще большего продления будет зависеть от состояния станции.