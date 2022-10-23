КОСМОДРОМ "ВОСТОЧНЫЙ" (Амурская область), 23 окт — ПРАЙМ. Предварительная стоимость создания Российской орбитальной станции (РОС) определена, но озвучивать ее пока не планируется из-за неготовности эскизного проекта РОС, заявил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров после запуска ракеты "Союз-2.1б". Правительство считает возможным продлить работу МКС до 2028 года

"Естественно, предварительные данные по стоимости работ уже получены, однако считаю преждевременным их озвучивать до защиты эскизного проекта с участием широкого круга ученых и экспертов", — сказал он.

Мантуров напомнил, что Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" должна завершить эскизное проектирование космического комплекса российской орбитальной станции во второй половине 2023 года. По результатам эскизного проекта будет дана стоимостная оценка проекта, уточнил вице-премьер.

Вице-премьер также сообщил, что космодромом "Восточный" станет базовым для развертывания новой станции. По словам Мантурова, здесь пока не создана инфраструктура для пилотируемых пусков, для создания РОС на орбите предстоит реализовать комплексный проект, который, помимо самой станции, включает новую транспортную систему, объекты наземной инфраструктуры, комплекс управления, поиска и спасания космонавтов, подчеркнул вице-премьер.

Ранее сообщалось, что "Энергия" готовит эскизный проект Российской орбитальной служебной станции. Эскизное проектирование должно быть закончено в третьем квартале 2023 года, после этого начнется разработка конструкторской документации. Сообщалось, что новая станция буде летать на высокоширотной орбите с наклонением в 96-98 градусов, а не на 51,6 градуса, как МКС.

В середине октября глава "Роскосмоса" Юрий Борисов зщаявил, что работы по созданию РОС ведутся в форсированном режиме.