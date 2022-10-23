ПЕКИН, 23 окт — ПРАЙМ. Китай не может развиваться отдельно от мира, при этом развитие мира также нуждается в Китае, заявил председатель КНР, генеральный секретарь Компартии Китая Си Цзиньпин в ходе, выступления на встрече с журналистами в Доме народных собраний в Пекине по итогам первого пленума ЦК КПК 20-го созыва. Си Цзиньпин избран генеральным секретарем ЦК КПК на третий срок

"Развитие Китая неотделимо от мира, а мировое развитие также нуждается в Китае. За 40 с лишним лет неустанного проведения реформ и открытости мы сотворили два чуда — быстрое экономическое развитие и долгосрочную социальную стабильность", — сказал он.

Он отметил, что сейчас экономика страны устойчива, имеет хороший потенциал, широкое пространство для маневра и долгосрочное изменение ее показателей в сторону улучшения не может измениться.

По словам Си Цзиньпина, Китай будет все шире и шире открывать свои двери миру.

"Мы будем неуклонно всесторонне углублять реформы и открытость, продвигать высококачественное развитие и своим развитием создавать новые возможности для всего мира", — подчеркнул он.

Центральный комитет Коммунистической партии Китая 20-го созыва переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК КПК на третий срок. Си Цзиньпин также был утвержден на третий срок на должность председателя Военного совета ЦК КПК.

Закончившийся в субботу 20-й съезд КПК, который традиционно проходит раз в пять лет, избрал новый состав ЦК из 205 человек, в воскресенье они утвердили Политбюро из 24 человек и Постоянный комитет Политбюро из семи человек.