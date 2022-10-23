Генсек КПК Си Цзиньпин: развитие Китая неотделимо от мира, а миру нужен Китай
ПЕКИН, 23 окт — ПРАЙМ. Китай не может развиваться отдельно от мира, при этом развитие мира также нуждается в Китае, заявил председатель КНР, генеральный секретарь Компартии Китая Си Цзиньпин в ходе, выступления на встрече с журналистами в Доме народных собраний в Пекине по итогам первого пленума ЦК КПК 20-го созыва.
"Развитие Китая неотделимо от мира, а мировое развитие также нуждается в Китае. За 40 с лишним лет неустанного проведения реформ и открытости мы сотворили два чуда — быстрое экономическое развитие и долгосрочную социальную стабильность", — сказал он.
Он отметил, что сейчас экономика страны устойчива, имеет хороший потенциал, широкое пространство для маневра и долгосрочное изменение ее показателей в сторону улучшения не может измениться.
По словам Си Цзиньпина, Китай будет все шире и шире открывать свои двери миру.
"Мы будем неуклонно всесторонне углублять реформы и открытость, продвигать высококачественное развитие и своим развитием создавать новые возможности для всего мира", — подчеркнул он.
Центральный комитет Коммунистической партии Китая 20-го созыва переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК КПК на третий срок. Си Цзиньпин также был утвержден на третий срок на должность председателя Военного совета ЦК КПК.
Закончившийся в субботу 20-й съезд КПК, который традиционно проходит раз в пять лет, избрал новый состав ЦК из 205 человек, в воскресенье они утвердили Политбюро из 24 человек и Постоянный комитет Политбюро из семи человек.
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