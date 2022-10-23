КОСМОДРОМ "ВОСТОЧНЫЙ", 23 окт — ПРАЙМ. Системы спутниковой связи "Ямал" и мониторинга "СМОТР" получат внебюджетное финансирование в рамках создания многоспутниковой группировки "Сфера", заявил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров — после пуска ракеты "Союз-2.1б" со спутником "Скиф-Д" и тремя аппаратами связи "Гонец-М". Мантуров рассказал о стоимости создания Российской орбитальной станции

"Предусмотрено внебюджетное финансирование на поддержание геостационарной системы спутниковой связи "Ямал" и создание системы мониторинга "СМОТР" с общим объемом в 85 миллиардов рублей", — сказал он.

Ранее сообщалось, что на "Сферу" будет направлено 95 миллиардов рублей, а общая суммы финансирования на период реализации проекта до 2030 года должна составить 180 миллиардов рублей. Информация о том, какие именно системы, которые войдут в "Сферу" получат бюджетное, а какие сторонне финансирование, отсутствовала.

Мантуров напомнил, что первоначально предполагалось финансировать создание "Сферы" в период с 2022 по 2024 годы в размере семи миллиардов рублей в год. В итоге же в 2022 году с учетом перенесенных семи миллиардов рублей с 2021 года, выделенных на первоочередные работы, было с выделено 14 миллиардов рублей.

Суммы на создание многоспутниковой группировки, которые будут предоставлены в 2023 и в 2024 годах, также увеличены — на 10,7 и 11,6 миллиарда соответственно. Они составят примерно по 18 миллиардов. В 2025 году в на проект зарезервировано 8,5 миллиардов рублей. Правительство считает возможным продлить работу МКС до 2028 года

Запущенный 22 октября с "Восточного" "Скиф-Д" продемонстрирует технологии будущей системы широкополосного доступа в интернет "Скиф", которая станет частью "Сферы". В дальнейшем планируется запуск аппарата-демонстратора группировки интернета вещей "Марафон", а в конце 2025 года на орбиту полетит первый спутник высокоэллиптической системы связи "Экспресс-РВ", которая также войдет в "Сферу".

Согласно одобренному правительством проекту "Сферы", всего на орбиту будут выведены 162 аппарата, хотя изначально планировалось более 500 спутников. Помимо "Скифов", "Экспрессов" и "Марафонов" в группировку войдут спутники связи "Ямал", аппараты ДЗЗ "Смотр" и спутники наблюдения "Беркут". Всего же, как заявил после пуска Мантуров, проектом предусмотрено выведение более 600 аппаратов.