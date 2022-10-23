ПЕКИН, 23 окт — ПРАЙМ. Новый состав Политбюро Коммунистической партии Китая (КПК) включает в себя 24 человека, следует из решения, которое было принято на первом пленуме Центрального комитета (ЦК) КПК 20-го созыва и распространенного в воскресенье Центральным телевидением Китая. Развитие Китая неотделимо от мира, заявил Си Цзиньпин

Согласно документу, в состав Политбюро вошли: Си Цзиньпин, Чжао Лэцзи, Ван Хунин, Ли Цян, Ли Си, Цай Ци, Дин Сюэсян, Ма Синжуй, Ван И, Инь Ли, Ши Тайфэн, Лю Гочжун, Ли Ганьцзе, Ли Шулэй, Ли Хунчжун, Хэ Вэйдун, Хэ Лифэн, Чжан Юся, Чжан Гоцин, Чэнь Вэньцин, Чэнь Цзинин, Чэнь Миньэр, Юань Цзяцзюнь, Хуан Куньмин. При этом в новый состав не вошла ни одна женщина.

Новый состав Постоянного комитета Политбюро Компартии Китая, который включает в себя наиболее влиятельных политиков стран, выглядит так: действующий генеральный секретарь Си Цзиньпин, секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи, председатель ЦК КПК по руководству деятельностью в области укрепления духовной культуры Ван Хунин, глава горкома КПК Шанхая Ли Цян, глава парткома провинции КПК Гуандун Ли Си, глава Пекинского горкома КПК Цай Ци, начальник Канцелярии ЦК КПК Дин Сюэсян.

Сохранили свои места: Си Цзиньпин, Чжао Лэцзи, Ван Хунин.

Впервые вошли в состав ПК Политбюро: Ли Цян, Ли Си, Цай Ци, Дин Сюэсян.

В субботу стало известно, что премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, вице-премьер Хань Чжэн, спикер парламента Ли Чжаньшу и председатель главного совещательного органа КНР Ван Ян, которые являлись членами ПК Политбюро 19-го созыва, в состав ЦК 20-го созыва не вошли и в марте 2023 года на парламентской сессии покинут свои государственные посты.

Закончившийся в субботу 20-й съезд КПК, который традиционно проходит раз в пять лет, избрал новый состав ЦК из 205 человек, в воскресенье они утвердили Политбюро из 24 человек и Постоянный комитет Политбюро из семи человек.