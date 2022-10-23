МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Центральноафриканской Республике (ЦАР) и России следует развивать экономическое сотрудничество, заявил в интервью РИА Новости председатель парламента ЦАР Симплис Саранджи. В Африке выразили готовность оформить отношения с Россией на втором саммите

По его словам, ЦАР необходимы инвестиции в реальный сектор экономики, она готова сотрудничать с Россией в области экспорта ресурсов, сельского хозяйства и торговли.

"Нам нужны инвестиции в реальный сектор экономики. Ситуация с безопасностью в стране выправляется, пора переходить к развитию других областей сотрудничества — экспорту наших ресурсов, поддержке сельского хозяйства и животноводства, торговли", — сказал он.

Саранджи добавил, что он заявил об этом на встрече с президентом торгово-промышленной палаты РФ Сергеем Катыриным и последний предложил заключить партнерство с ТПП ЦАР для активизации бизнес-контактов.

"Я сказал ему, что та поддержка, которую Россия оказывает моей стране в области безопасности, неоценима, но нужно также развивать наши экономические отношения… Президент палаты выслушал меня очень внимательно и пожелал установить отношения с Торгово-промышленной палатой в Банги. Я проинформирую их по приезде о таком желании, чтобы они могли определить, в каких областях такое сотрудничество возможно в интересах наших народов и наших бизнесменов", — рассказал он.

Председатель парламента также заявил, что ЦАР не против торговли с Россией по принципу бартера. Эксперт рассказала, каким будет спрос на угандийские электромобили в России

"Если вы хотите торговать по бартеру, можем сделать так. Но в данный момент антироссийские санкции, конечно, ограничивают Россию в торговле с другими странами, затрудняют ее", — сказал он.

Саранджи добавил, что нужно разработать независимый платежный механизм.

"Да, нужен (такой механизм). Если вы умные, вы знаете, как можно выйти из этого положения, чтобы облегчить нам жизнь", — отметил он.

Политик пожаловался, что по приезде в Москву не смог оплатить свой номер в гостинице из-за санкций против России, которые осложнили банковские операции.

Ранее премьер-министр ЦАР Феликс Молуа в интервью РИА Новости заявил, что Банги обсуждает с Москвой сотрудничество в сферах энергетики, технологий и транспорта.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.