Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на третий срок
Путин поздравил генсекретаря Компартии Китая Си Цзиньпина с переизбранием на третий срок
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МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин направил генеральному секретарю Компартии Китая Си Цзиньпину поздравительную телеграмму в связи с избранием его на это пост на третий срок, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам Пескова, была направлена поздравительная телеграмма.
"Итоги юбилейного 20-го съезда КПК в полной мере подтвердили Ваш высокий политический авторитет, а также сплочённость возглавляемой Вами партии", — сказано в телеграмме.
Российский лидер выразил уверенность в том, что решения съезда будут способствовать выполнению стоящих перед Китаем задач и упрочению позиций страны.
Он также выразил настрой на продолжение диалога по развитию всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между государствами.
"Буду рад продолжению нашего конструктивного диалога и тесной совместной работы по развитию отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между нашими государствами", — сказано в документе.
Путин также пожелал Си Цзиньпину успехов, крепкого здоровья и благополучия.