МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин направил генеральному секретарю Компартии Китая Си Цзиньпину поздравительную телеграмму в связи с избранием его на это пост на третий срок, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Си Цзиньпин избран генеральным секретарем ЦК КПК на третий срок

По словам Пескова, была направлена поздравительная телеграмма.

"Итоги юбилейного 20-го съезда КПК в полной мере подтвердили Ваш высокий политический авторитет, а также сплочённость возглавляемой Вами партии", — сказано в телеграмме.

Российский лидер выразил уверенность в том, что решения съезда будут способствовать выполнению стоящих перед Китаем задач и упрочению позиций страны.

Он также выразил настрой на продолжение диалога по развитию всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между государствами.

"Буду рад продолжению нашего конструктивного диалога и тесной совместной работы по развитию отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между нашими государствами", — сказано в документе.

Путин также пожелал Си Цзиньпину успехов, крепкого здоровья и благополучия.