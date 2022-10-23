ПЕКИН, 23 окт — ПРАЙМ. Китай совместно с другими государствами будет продвигать ценности мира, справедливости, демократии и свободы, сказал председатель КНР, генеральный секретарь Компартии Китая Си Цзиньпин в ходе выступления на встрече с журналистами в Доме народных собраний в Пекине по итогам первого пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая 20-го созыва. Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на третий срок

"Мы будем вместе со всем остальным миром развивать такие ценности, как мир, развитие, справедливость, правда, демократия и свобода. Будем отстаивать мир во всем мире, способствовать мировому развитию, продолжать создавать сообщество единой судьбы человечества", — заявил он.

Закончившийся в субботу 20-й съезд КПК, который традиционно проходит раз в пять лет, избрал новый состав ЦК из 205 человек, в воскресенье они утвердили Политбюро из 24 человек и Постоянный комитет Политбюро из семи человек.

Си Цзиньпина был избран генеральным секретарем ЦК КПК на третий срок. Он также был утвержден на третий срок на должность председателя Военного совета ЦК КПК.