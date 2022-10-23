МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Как минимум 90% британских школ будут испытывать финансовые трудности к началу следующего учебного года из-за роста счетов за электроэнергию и вынужденного повышения зарплаты учителям, сообщила газета Observer со ссылкой на предварительные данные Национальной ассоциации директоров школ. СМИ узнали, сколько британцев имеют долги за электроэнергию

"У 9 из 10 школ закончатся деньги к следующему учебному году", — сказано в материале.

Ссылаясь на данные опроса журналисты указали, что по мнению 50% директоров, их школы испытают дефицит финансовых средств в 2022 году, а к сентябрю следующего года почти все будут нести убытки. В связи с эти большинство учебных заведений потеряют ключевых преподавателей и сотрудников административной службы.

"Школы снизили расходы до минимума. Это означает, что (теперь придется — ред.) сокращать учебные часы, ассистентов преподавателей и учителей", — сообщил глава ассоциации Пол Уайтмен.

Новый британский министр финансов Джереми Хант ранее в понедельник объявил сокращение действия программы помощи населению со счетами на газ и электроэнергию. По его словам, из-за большой нагрузки на государственный бюджет эта программа будет действовать до апреля 2023 года. Ранее бывший премьер-министр Британии Лиз Трасс объявила о заморозке счетов на энергию для населения на уровне 2500 фунтов с 1 октября на ближайшие два года.