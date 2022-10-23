МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поздравил лидера Китая Си Цзиньпина с переизбранием на должность генсекретаря Компартии, назвав российско-китайское партнерство образцом конструктивной и эффективной работы и честного взаимодействия. Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на третий срок

"Примите искренние поздравления по случаю вашего переизбрания на пост генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Под вашим руководством Компартия достигла значительных результатов на пути великого возрождения китайской нации", — говорится в поздравительной телеграмме Медведева.

Он отметил, что тесные рабочие связи между "Единой Россией" и Компартией Китая достигли беспрецедентно высокого уровня.

"Это — один из значимых факторов позитивного развития сотрудничества между нашими странами. На пороге новой эпохи российско-китайское партнерство является образцом конструктивной и эффективной работы, доверительного и честного взаимодействия. В этом, безусловно, огромная заслуга лидеров России и Китая", — добавил Медведев.