Министр обороны Италии предрек населению сложные времена
Министр обороны Италии Крозетто: итальянцев ждут сложные времена из-за кризиса в экономике
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РИМ, 23 окт — ПРАЙМ. Население Италии испытает сложные времена на фоне мирового экономического кризиса, заявил новый глава минобороны страны, один из основателей правящей партии "Братья Италии" Гуидо Крозетто.
Он выразил озабоченность по поводу социально-экономической стабильности в Италии и признал, что граждан ждут очень сложные времена.
"Инфляция, рост цен на газ, энергию и все виды сырья очень жестко влияют на доходы и сбережения 60 миллионов итальянцев и на часть производственной системы", — сказал он в интервью, опубликованном в воскресенье газетой la Repubblica, .
Крозетто считает, что в сложившихся условиях экономический кризис может отразиться на национальной безопасности.
Он также заверил журналистов, что Италия будет выполнять свои обязательства в части поставок вооружений Киеву в соответствии со своими "историческими международными альянсами".