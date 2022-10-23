РИМ, 23 окт — ПРАЙМ. Население Италии испытает сложные времена на фоне мирового экономического кризиса, заявил новый глава минобороны страны, один из основателей правящей партии "Братья Италии" Гуидо Крозетто. Саммит ЕС принял все предложения Италии по газу, заявил премьер страны

Он выразил озабоченность по поводу социально-экономической стабильности в Италии и признал, что граждан ждут очень сложные времена.

"Инфляция, рост цен на газ, энергию и все виды сырья очень жестко влияют на доходы и сбережения 60 миллионов итальянцев и на часть производственной системы", — сказал он в интервью, опубликованном в воскресенье газетой la Repubblica, .

Крозетто считает, что в сложившихся условиях экономический кризис может отразиться на национальной безопасности.

Он также заверил журналистов, что Италия будет выполнять свои обязательства в части поставок вооружений Киеву в соответствии со своими "историческими международными альянсами".