МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Экс-премьер Британии Борис Джонсон и бывший глава минфина страны Риши Сунак провели переговоры, при этом они не заключали никаких соглашений, сообщила газета Telegraph. Экс-глава минфина Британии поддержал кандидатуру Джонсона на пост премьера

По данным издания, переговоры прошли в субботу, Джонсон заявил своим сторонникам, что не заключал какой-либо сделки с Сунаком и продолжит борьбу за лидерство в Консервативной партии.

Газета Times писала, что Джонсон может провести встречу с Сунаком на фоне информации о том, что они могут баллотироваться на пост премьера.

Ранее сообщалось, что оба они получили поддержку более 100 парламентариев, которая требуется для участия в выборах премьера страны, но свои кандидатуры они еще не выдвигали.

Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс ранее заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.