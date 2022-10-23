Экс-министр финансов Британии Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост премьера страны
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Экс-глава минфина Британии Риши Сунак объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны.
Он отметил, что Соединенное Королевство — великая страна, которая столкнулась с глубоким экономическим кризисом.
"Вот почему я собираюсь стать лидером Консервативной партии и вашим следующим премьер-министром. Я хочу исправить положение дел в нашей экономике, объединить нашу партию и принести пользу нашей стране", — написал он в Twitter.
Ранее Telegraph сообщала, что бывший премьер Борис Джонсон и Сунак провели в субботу переговоры, но не заключили никаких соглашений.
Также сообщалось, что и Джонсон, и Сунак получили поддержку более 100 парламентариев, которая требуется для участия в выборах премьера.
Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс ранее заявила о своей отставке. По ее словам, она останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.
https://1prime.ru/state_regulation/20221023/838556465.html