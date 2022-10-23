МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Экс-глава минфина Британии Риши Сунак объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны. Джонсон и Сунак провели переговоры, сообщила Telegraph

Он отметил, что Соединенное Королевство — великая страна, которая столкнулась с глубоким экономическим кризисом.

"Вот почему я собираюсь стать лидером Консервативной партии и вашим следующим премьер-министром. Я хочу исправить положение дел в нашей экономике, объединить нашу партию и принести пользу нашей стране", — написал он в Twitter.

Ранее Telegraph сообщала, что бывший премьер Борис Джонсон и Сунак провели в субботу переговоры, но не заключили никаких соглашений.

Также сообщалось, что и Джонсон, и Сунак получили поддержку более 100 парламентариев, которая требуется для участия в выборах премьера.

Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс ранее заявила о своей отставке. По ее словам, она останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.