ТАШКЕНТ, 23 окт — ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Узбекистаном по итогам девяти месяцев 2022 года составил 5,3 миллиарда долларов, что на 37% больше результатов за аналогичный период предыдущего года, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Мантуров отметил потенциал открытия месторождений газа в Аральском море

"С учетом того, что мы находимся в октябре, а по статистике результат январь-сентябрь — это 5,3 млрд долларов торговый оборот между нашими странами. Очевидно, что это будет уже выше, чем в прошлом году, потому что рост составил уже 37% (за 9 месяцев этого года — ред.)", — отметил Мантуров по итогам заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Узбекистаном.

"Мы рассчитываем выйти примерно на 8,5 млрд долларов по концу года", — добавил он.

Мантуров также рассказал об инвестиционном сотрудничестве между странами. Так, объем капиталовложений российских компаний в экономику Узбекистана уже превысил 10 млрд долларов. Инвестиции затрагивают большинство ключевых сфер экономики – нефтегазовый и энергетический сектор, телекоммуникации, агропромышленный комплекс и ряд отраслей промышленности.