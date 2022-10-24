МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Средств в фонде "Круг добра", по оценкам Минфина, вдвое больше, чем требуется для лечения в России детей со сложными болезнями, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью РБК. Силуанов рассказал об источниках средств для российской экономики

"За счет введения прогрессии (прогрессивная шкала по налогу на доходы физических лиц — ред.) решалась задача изыскания ресурса для детей со сложными болезнями, требующими дорогостоящего лечения. Сейчас денег в созданном для этого фонде "Круг добра" достаточно, даже практически в два раза больше", — сказал Силуанов, отвечая на вопрос об отказе от расширения прогрессии.

Он добавил, что предложения, касающиеся налогообложения граждан, всегда очень чувствительны. По его словам, если бы были введены не два дополнительных пункта ставки НДФЛ, а пять, то это могло бы подорвать доверие со стороны граждан.

Ранее, на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, министр отметил, что "Круг добра" планирует собрать значительные финансовые ресурсы — в этом и следующем годах около 140 миллиардов рублей.

Фонд "Круг добра" был создан в январе 2021 указом президента РФ Владимира Путина. Среди приоритетных задач фонда — реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, включая не зарегистрированные в РФ.

Россия с 2021 года отказалась от плоской шкалы налога на доходы физических лиц, повысив до 15% с привычных 13% ставку для доходов свыше 5 миллионов рублей в год. Собранные от повышения ставки средства направляются на лечение детей с редкими заболеваниями.