МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Отчетность по МСФО (международным стандартам финансовой отчетности) не ущемляет суверенитет РФ, система учета необходима для ведения бизнеса как внутри страны, так и за рубежом, сказал министр финансов Антон Силуанов в рамках интервью РБК. Силуанов рассказал об источниках средств для российской экономики

"МСФО нисколько не ущемляет наш суверенитет. Мы по-прежнему находимся в общемировой системе стандартов и координат", — сказал он в рамках интервью.

Глава Минфина отметил, что при размещениях, покупках, продажах компаний нужна оценка, которая делается по международным стандартам отчетности. "У нас же не только недружественные страны есть, но и страны-партнеры… МСФО — это система учета, которая необходима для ведения бизнеса как внутри страны, так и за рубежом", — пояснил он.

По словам Силуанова, идея отказа от МСФО была выдвинута на фоне на противоречия с Западом — "все, что не российское, подлежит отмене".

В августе Минфин России проводил исследование среди российских компаний на предмет необходимости применения международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).