МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Пять россиян попросили Швейцарию исключить их из санкционного списка, пишет газета Blick со ссылкой на Федеральный департамент экономики, образования и исследований (DEFR). Яхту, якобы изъятую у российского миллиардера, продали на аукционе

Швейцария по согласованию с Евросоюзом после начала спецоперации России на Украине составила санкционный список в отношении более тысячи россиян. Если у последних есть активы в стране, то они подлежат заморозке. При этом некоторые лица, как отмечается, "оспаривают близость" к российскому руководству.

"Было подано пять заявок", — говорится в статье. Личности тех, кто подал заявления на исключение из списка, официально не раскрываются. По данным издания, одним из них является предприниматель Александр Пумпянский.

Вместе со своим отцом Дмитрием Пумпянским они являлись членами совета директоров Трубной металлургической компании (ТМК). Против Дмитрия Пумпянского санкции также ввели Евросоюз, Великобритания, Канада и США.

"Пумпянский-младший, трое детей которого родились и выросли в Швейцарии, этим летом уже заявлял Blick, что больше не может здесь жить из-за санкций", — отмечает издание.