МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. "Русал" подал иск о защите интересов акционеров "Норникеля" в Высокий суд Лондона, иск направлен против одного из основных владельцев "Норникеля" Владимира Потанина и его компании Whiteleave Holdings Limited, следует из сообщения "Русала". В "Русале" прокомментировали сообщения о закупках нефти из Венесуэлы

"Русал" подал иск о защите интересов акционеров "Норникеля"… "Русал", один из крупнейших в мире производителей алюминия, подал иск в Высокий суд в Лондоне против Владимира Потанина и его компании Whiteleave Holdings Limited", — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что подача иска связанна с неисполнением Потаниным своих обязанностей управляющего партнера в "Норникеле", в результате чего компания утратила ряд активов, а его акционеры понесли убытки.

"Русал" считает, что главой "Норникеля" должен стать независимый руководитель, обладающий необходимыми профессиональными компетенциями", — добавили там. Помимо этого, "Русал" настаивает на возмещении убытков, размер которых должен определить суд.

В "Русале" напомнили, что в соответствии с соглашением от 10 декабря 2012 года, Потанин и аффилированная с ним кипрская компания Whiteleave обязуется обеспечить надлежащее управление "Норникелем" и несет ответственность за это перед акционерами как управляющий партнер.