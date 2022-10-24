Moody's ухудшило прогноз рейтинга Великобритании до негативного на уровне "Аа3"
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило долгосрочный рейтинг Великобритании в иностранной и национальной валютах на уровне "Аа3", при этом ухудшило его прогноз до негативного со стабильного, говорится в сообщении агентства.
Прогноз рейтинга центробанка страны (Банка Англии) на уровне "Аа3" также был ухудшен до негативного со стабильного.
"Изменение прогноза до негативного со стабильного было вызвано повышенной непредсказуемостью в политике при перспективах более слабого (экономического – ред.) роста и высокой инфляции… Подтверждение рейтинга на уровне "Аа3" отражает экономическую устойчивость Великобритании, поддерживаемую богатой, конкурентоспособной и диверсифицированной экономикой", — поясняет Moody's.
Так, агентство отмечает замедление роста ВВП страны с начала года, которое, по его мнению, продолжится в ближайшие кварталы. А в 2023 и 2024 годах рост британской экономики, согласно прогнозам Moody's, в среднем составит 0,3%.
Также агентство полагает, что инфляция в Великобритании достигнет пикового значения в 11% в ближайшие полгода, и ожидает вследствие этого еще большего ужесточения монетарной политики центробанка, а это должно оказать давление на экономический рост.
https://1prime.ru/state_regulation/20221024/838560257.html