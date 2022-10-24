МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило долгосрочный рейтинг Великобритании в иностранной и национальной валютах на уровне "Аа3", при этом ухудшило его прогноз до негативного со стабильного, говорится в сообщении агентства. СМИ: Борис Джонсон не будет выдвигать кандидатуру на пост премьера Британии

Прогноз рейтинга центробанка страны (Банка Англии) на уровне "Аа3" также был ухудшен до негативного со стабильного.

"Изменение прогноза до негативного со стабильного было вызвано повышенной непредсказуемостью в политике при перспективах более слабого (экономического – ред.) роста и высокой инфляции… Подтверждение рейтинга на уровне "Аа3" отражает экономическую устойчивость Великобритании, поддерживаемую богатой, конкурентоспособной и диверсифицированной экономикой", — поясняет Moody's.

Так, агентство отмечает замедление роста ВВП страны с начала года, которое, по его мнению, продолжится в ближайшие кварталы. А в 2023 и 2024 годах рост британской экономики, согласно прогнозам Moody's, в среднем составит 0,3%.

Также агентство полагает, что инфляция в Великобритании достигнет пикового значения в 11% в ближайшие полгода, и ожидает вследствие этого еще большего ужесточения монетарной политики центробанка, а это должно оказать давление на экономический рост.