МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Германии в иностранной валюте на уровне "AAA", прогноз стабильный, говорится в релизе агентства. Агентство Moody's ухудшило прогноз рейтинга Великобритании

"Рейтинг на уровне "ААА" отражает диверсифицированность экономики Германии, ее прибыльность, а также устойчивые институты и хорошие показатели государственных финансов", — поясняет агентство.

Агентство добавляет, что оно прогнозирует экономический спад зимой 2022-2023 года из-за серьезного энергетического шока, вызванного ситуацией вокруг Украины, также будет влиять замедление экономического роста в Китае — на втором по величине экспортном рынке для Германии. При этом Fitch уточняет, что Германия, скорее всего, избежит повсеместного нормирования энергии в ближайшие зимние месяцы благодаря быстрой диверсификации источников энергии и существенному сокращению внутреннего потребления.

Агентство прогнозирует, что по итогам года ВВП Германии вырастет на 1,4%, в 2023 году ВВП снизится на 0,4%, затем последует восстановление на 2,3% в 2024 году.

Рейтинг Германии находится на самом высоком уровне по шкале Fitch и не может быть повышен. В то же время негативное рейтинговое действие или понижение рейтинга может последовать в случае неспособности стабилизации отношения валового государственного долга к ВВП в результате более серьезного и продолжительного макроэкономического шока от энергетического кризиса.

Кроме того, негативно на рейтинге может отразиться и распределение финансовых рисков на уровне ЕС, ведущее всё к тому же дальнейшему заметному увеличению отношения валового государственного долга к ВВП, заключает Fitch.