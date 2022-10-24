МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Греции на уровне "ВВ+", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства. Агентство Fitch подтвердило рейтинг Германии

Краткосрочный кредитный рейтинг страны также был подтвержден — на уровне "В".

"Несмотря на бюджетные меры правительства, направленные на смягчение экономического влияния скачка цен на энергию и продовольствие, дефицит бюджета в 2022 году должен сократиться примерно до 4% от ВВП, а в 2023 году — снизиться еще больше… Таким образом, мы подтвердили рейтинги Греции на уровнях "ВВ+" и "В". Прогноз стабильный", — поясняет S&P.

Согласно прогнозам агентства, по итогам года ВВП Греции вырастет на 5,8%, однако в 2023 году рост экономики страны замедлится до менее чем 2%, и потенциальные дальнейшие перебои с энергоснабжением ухудшат перспективы экономики.

S&P также отмечает, что восстановление туризма в стране способствовало росту занятости, и уровень безработицы опустился до минимального с апреля 2010 года уровня. При этом в последние месяцы инфляционное давление, особенно связанное с высокими ценами на энергию, ослабило уверенность бизнеса и потребителей. Резкое ускорение инфляции и стагфляция в еврозоне будут оказывать давление на частное потребление и инвестиции в будущем году, также считают там.

Агентство может понизить рейтинг Греции, если экономика страны ослабнет значительно сильнее, чем ожидалось. При этом рейтинг может быть также повышен в случае продолжения структурных реформ при более сильном, чем прогнозировалось, росте экономики.