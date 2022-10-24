МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) Азербайджана до позитивного со стабильного, подтвердив его на уровне "BB+", говорится в сообщении агентства. S&P подтвердило рейтинг Греции на уровне "ВВ+"

"Рейтинг обеспечивается положительным балансом счёта текущих операций Азербайджана, самый низким государственным долгом в его группе, а также финансовой гибкостью за счет больших активов фонда национального благосостояния", — говорится в релизе.

Fitch ожидает увеличения профицита госбюджета Азербайджана с 4,2% ВВП в 2021 году до 10,6% в 2022 году, дальше — на уровне 6,7% в 2023 году и 2,3% ВВП в 2024.

Прогнозы также обусловлены ростом цен на энергоносители, а также высокими поступлениями от ненефтяных активов и умеренными госрасходами.

Fitch также ожидает, что общий государственный долг республики, который вырос в прошлом году до 16,2% ВВП, снизится до 6,9% ВВП к концу 2024 года благодаря вступлению в силу бюджетного правила, нацеленного на ежегодное сокращение неэнергетического первичного дефицита и ограничение государственного долга к ВВП на уровне 20%.

Агентство добавляет, что негативное рейтинговое действие или понижение рейтинга может последовать в случае снижения цен на энергоносители или изменения в экономической политике, подрывающего макроэкономическую стабильность.