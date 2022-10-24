ПЕКИН, 24 окт — ПРАЙМ. Экономика Китая за первые три квартала года смогла справиться с негативными факторами и восстановить стабильность, однако из-за напряженной внешней среды основа восстановления внутренней экономики все еще непрочна, говорится в докладе на сайте государственного статистического бюро КНР. Курс юаня к доллару обновил минимум с июня 2020 года

"В целом, национальная экономика преодолела негативные последствия, вызванные многочисленными непредвиденными ударами, основные показатели восстановили стабильность и оставались в разумном диапазоне, были накоплены и преумножены положительные факторы", — указано в докладе.

При этом, указали авторы доклада, "следует также отметить, что внешняя среда стала более сложной и напряженной, а основа для восстановления внутренней экономики все еще остается непрочной".

Отмечается, что в дальнейшем Китай продолжит эффективно координировать меры по борьбе с пандемией, стабилизации экономики, обеспечению социально-экономического развития.

ВВП Китая за первые три квартала 2022 года вырос на 3%. В первом квартале показатель вырос на 4,8% в годовом выражении, во втором квартале — на 0,4%, в третьем квартале — на 3,9%. Власти ожидают, что темпы роста ВВП Китая в 2022 году составят около 5,5%.

ВВП Китая по итогам 2021 года, несмотря на многочисленные локальные вспышки коронавирусной инфекции, проблемы на рынке недвижимости и энергетический кризис, вырос на 8,1% по сравнению с 2020 годом, что оказалось выше официального прогноза в 6%.