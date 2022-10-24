МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Глава британского Джеймс Клеверли поддержал кандидатуру экс-главы минфина Риши Сунака на пост премьера страны, а также лидера правящей Консервативной партии. Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост премьера Британии

"Он (Сунак) может рассчитывать на мою полную поддержку, будучи нашим премьер-министром, и я буду голосовать за него", — написал он в Twitter.

По мнению Клеверли, Сунак является "кандидатом с наибольшим опытом" и именно такой премьер нужен Британии, чтобы справиться с проблемами внутри страны и за рубежом.

Ранее глава МИД Британии заявлял, что поддерживает кандидатуру Джонсона на пост премьера. В воскресенье вечером телеканал Sky News сообщил, что последний не будет выдвигать свою кандидатуру на пост лидера консерваторов и главы кабмина.

Премьер и лидер Консервативной партии страны Лиз Трасс ранее заявила о своей отставке. При этом она отметила, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.