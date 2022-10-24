МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Импорт в Россию за 9 месяцев текущего года снизился на 15-16% после просадки весной, сообщил замглавы Федеральной таможенной службы РФ Руслан Давыдов. Китай сократил импорт нефти на два процента в сентябре

"У нас падение импорта, за 9 месяцев если взять, то это примерно 15-16% по стоимости и по весу. Это не те 30%, которые мы видели в апреле — самый низкий месяц был", — сказал Давыдов на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, импорт основных товаров — как продовольственных, так и товаров первой необходимости, народного потребления — идет довольно уверенно и довольно стабильно. Что касается экспорта, то в стоимостном выражении он растет, хотя весовые объемы снизились.

"За 9 месяцев товарооборот составил 611 миллиардов долларов, экспорт — 431 миллиард долларов, импорт — 180 миллиардов, рекордное положительное сальдо торгового баланса сложилось за 9 месяцев — 251 миллиард, а грузооборот общий сократился на 10-11%", — отметил замглавы ФТС.