МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Коллективный Запад просто своровал многие российские активы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Российский бизнес за рубежом не может оспорить права на свое имущество

"Вы знаете, что в целом очень многие активы сейчас фактически они просто сворованы конкретными странами, которые относятся к тому, что мы называем коллективный Запад. В том числе и наши ЗВР, золото-валютные резервы", — сказал он.

Песков подчеркнул, что это абсолютно незаконные действия, противоречащие международному праву, являющиеся ни чем иным, как посягательством на собственность, в данном случае на государственную и на частную.

На прошлой неделе лидеры Евросоюза поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.

Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что страны ЕС заморозили 17,4 миллиарда евро активов российского бизнеса, эти средства распределены неравномерно по союзу.