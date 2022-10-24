ФТС: объем торговли России и Китая достигнет рекордных 170-180 миллиардов долларов в 2022 году
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Объем взаимной торговли между Россией и Китаем в текущем году достигнет нового рекорда и составит около 170-180 миллиардов долларов, заявил первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.
"То, что будет рекорд очередной во взаимной торговле с Китаем, – безусловно. Цифры разные называются: от 170 до 180 миллиардов долларов оборота. Наверное, это достаточно объективные цифры", — сказал Давыдов на пресс-конференции в понедельник.
Он напомнил, что объем торговли между Россией и Китаем рос на протяжении последних лет в силу объективных причин, а события текущего года, в частности, санкции против РФ, существенным образом подтолкнули процессы ускорения ее товарооборота с КНР.
Главное таможенное управление КНР в понедельник опубликовало данные, согласно которым товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых трех кварталов 2022 года вырос на 32,5% и составил 136,089 миллиарда долларов.
Давыдов отметил, что таможенные ведомства двух стран немного по-разному подходят к ведению статистики, но данные российской таможни за истекший период 2022 года близки к китайским. "Рост приметно на 30% подтверждаю", — сказал он.
https://1prime.ru/state_regulation/20221024/838565317.html