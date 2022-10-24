МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Объем взаимной торговли между Россией и Китаем в текущем году достигнет нового рекорда и составит около 170-180 миллиардов долларов, заявил первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов. Товарооборот России и Китая за 3 квартала 2022 года вырос на треть

"То, что будет рекорд очередной во взаимной торговле с Китаем, – безусловно. Цифры разные называются: от 170 до 180 миллиардов долларов оборота. Наверное, это достаточно объективные цифры", — сказал Давыдов на пресс-конференции в понедельник.

Он напомнил, что объем торговли между Россией и Китаем рос на протяжении последних лет в силу объективных причин, а события текущего года, в частности, санкции против РФ, существенным образом подтолкнули процессы ускорения ее товарооборота с КНР.

Главное таможенное управление КНР в понедельник опубликовало данные, согласно которым товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых трех кварталов 2022 года вырос на 32,5% и составил 136,089 миллиарда долларов.

Давыдов отметил, что таможенные ведомства двух стран немного по-разному подходят к ведению статистики, но данные российской таможни за истекший период 2022 года близки к китайским. "Рост приметно на 30% подтверждаю", — сказал он.