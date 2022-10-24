МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Идея конфискации находящегося за границей российского имущества в пользу Украины является еще одним шагом в попрании всех норм, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Коллективный Запад своровал многие российские активы, заявил Песков

Песков отметил, что это разрушает существующие в мире основы основ системы экономических взаимоотношений.

"Принятие решений, таких как те, о которых вы говорили, это будет еще один шаг в попрании всех правил и норм международного права. Безусловно, мы будем изыскивать возможности бороться с этим", — сказал он.

При этом пресс-секретарь констатировал, что отказ западных стран даже российским предпринимателям в праве оспаривать в суде подобные решения, говорит о том, что "здесь поле для маневра весьма и весьма ограничено".

"Но это не значит, что мы будем сидеть сложа руки", — добавил он.

На прошлой неделе лидеры стран Евросоюза поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.

Ранее европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что страны Евросоюза заморозили 17,4 миллиарда евро активов российского бизнеса, эти средства распределены неравномерно по союзу.

Сейчас фигурантами санкционного списка Евросоюза по Украине являются более 1300 физлиц и организаций.