ТОКИО, 24 окт — ПРАЙМ. Министр по делам восстановления экономики Японии Дайсиро Ямагива подал премьеру Фумио Кисиде прошение об уходе в отставку, сообщило агентство Киодо. Власти Японии решили не объяснять причины резкого укрепления иены

Причиной данного решения являются связи с религиозной организацией "Церковь объединения", за что министр не раз подвергался критике со стороны прессы и оппозиции. После слушаний в парламенте в понедельник Кисида впервые дал понять, что не исключает отставки министра.

По данным Киодо, министр позвонил в руководство правящей Либерально-демократической партии и принес свои "извинения за доставленное беспокойство". Затем он встретился с Кисидой.

На прошлой неделе Кисида поручил как можно быстрее подготовить отчет о деятельности организации "Церковь объединения" на основании закона о религиозных организациях — юрлицах. К 30 сентября поступило 1700 жалоб на материальный и моральный ущерб в связи с этой организацией. Расследование будет идти на основании 178 статьи п.2 закона о юридических лицах — религиозных организациях, что означает возможность ее роспуска через суд.

Предварительное внутрипартийное расследование показало, что многие депутаты, в том числе и министры правительства, были так или иначе связаны с этой организацией, упрекаемой в антиобщественном и деструктивном характере. Организация стала причиной многочисленных случаев разорения и распада семей. Инфляция в Японии достигла максимума с 1991 года

Организация привлекла повышенное общественное внимание после убийства экс-премьер Синдзо Абэ, так как его убийца Тэцуя Ямагами в качестве мотива преступления назвал якобы существовавшую связь Абэ с "Церковью объединения".

Мать Ямагами внесла в эту организацию 100 миллионов иен (около 740 тысяч долларов) в качестве пожертвований, что привело к банкротству и разрушению семьи, лишив детей средств к существованию. Причастность Абэ к "Церкви объединения" на сегодняшний день не доказана, но его убийство стало поводом для расследования связей политиков с этой организацией. В результате выяснилось, что из 379 депутатов парламента от правящей Либерально-демократической партии 179, в том числе и министры, были связаны с "Церковью объединения".

Эта проблема, а также недостаточность объяснений правительства в этой связи стали одним из факторов, наиболее часто упоминаемых в качестве причины недоверия правительству, рейтинг которого неуклонно падает с августа.