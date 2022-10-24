МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Прогноз по уровню инфляции в Белоруссии положительный: пиковые значения позади и дальше инфляция будет постепенно замедляться, заявил журналистам в понедельник председатель правления Национального банка республики Павел Каллаур после доклада президенту. В Белоруссии допустили возможность подключения к китайскому аналогу SWIFT

"Правительство и мы принимаем меры для того, чтобы инфляция снижалась. Наши прогнозы оптимистичны. Мы ожидаем, что прошли пик высокой инфляции и она постепенно будет замедляться. Соответственно будет продолжен процесс снижения ставок по кредитам, и все это в совокупности создает нормальные условия для реального сектора экономики по доступности кредитов", — цитирует главу нацбанка информагентство Белта.

По его словам, ситуация в экономике требовала увеличения процентных ставок по депозитам, чтобы "сохранялся сберегательный процесс", и банковская система это обеспечила. "В белорусской национальной валюте сохраняется положительный по сравнению с инфляцией прирост. Он небольшой, но устойчивый и положительный, — отметил Каллаур. — По иностранной валюте есть небольшое сокращение депозитов. Примерно около полумиллиарда долларов. Но эти ресурсы банковской системе и не нужны были, поскольку предприятия заработали на внешнем рынке валютную выручку и сокращали валютное кредитование".

Более того, сложилась уникальная ситуация, когда по вновь выдаваемым кредитам ставка бывает ниже, чем уровень инфляции: например, 14,06% годовых по кредиту, что в реальном выражении с учетом инфляции — минус 2,75%.

По данным статкомитета страны, годовая инфляция в Белоруссии по итогам сентября замедлилась до 17,4% против 17,9% в августе и 18,1% по итогам июля.