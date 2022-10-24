МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Россия запросила у секретариата ООН статистику о конечных получателях зерна, которое вывозится из украинских портов в рамках продуктовой сделки, от этих данных зависит "корректировка дальнейших действий по реализации этой сделки", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам. Лавров призвал активнее работать с ООН по поставкам зерна в бедные страны

Он отметил, что в том, что касается "конечного пункта назначения каждого из этих зерновозов, то статистика ООН дает весьма противоречивую картину". По словам Лаврова, согласно данным ООН, "в беднейшие страны, а именно они были главной озабоченностью генсекретаря, когда он свою идею сформулировал, поступает 5-6-7% от объемов зерна, которое вывозится из украинских портов, грубо говоря, половина поступает в страны ЕС".

Министр отметил, что когда Москва привлекает к этому внимание, в том числе, и секретариата ООН, "они ссылаются на то, что европейские страны дают следующее разъяснение: мол, да, мы получаем большую часть украинского зерна, но затем это зерно расходится по миру, в том числе в беднейшие страны".

"Хотелось бы иметь более четкую картину, поэтому мы попросили секретариат ООН, который занимается этой операцией и у которого есть все данные, представить статистику о движении зерна до конечного пункта, где находится конечный потребитель. Это не просто любопытство, от этого зависит и корректировка, перенацеливание дальнейших действий по реализации этой зерновой сделки", — сказал Лавров. На Украине рассказали об объемах экспорта в рамках зерновой сделки

Он также отметил, что вторая часть сделки по экспорту российского зерна и удобрений "практически не реализуется". По словам Лаврова, необходимы "четкие юридические исключения из санкций" для российских компаний, а также гарантии свободного захода российских судов в европейские порты и иностранных судов в российские. Все это, подчеркнул Лавров, факторы, которые влияют на свободный вывоз российского зерна. Министр добавил, что "одна из ключевых проблем — это нахождение под санкциями "Россельхозбанка", который является основным финансовым учреждением, обслуживающим поставки наших удобрений и зерна на мировые рынки".

"Работы много. Сделка истекает в ноябре. И мы исходим из того, что до того, как будет рассматриваться вопрос о ее продлении, все упомянутые вопросы будут удовлетворительным образом решены", — заключил Лавров.

В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый — меморандум — предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.