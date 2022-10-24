МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Инвестиции в российскую туристическую отрасль в рамках нацпроекта по туризму к 2024 году достигнут 1 триллиона рублей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече с президентом Владимиром Путиным. Путин заявил о мощном росте внутреннего турпотока в России

"Вы поставили задачу ускорить развитие инфраструктуры, повысить доступность. У нас молодой национальный проект, он в мае прошлого года был запущен, менее полутора лет, с очень амбициозными целями. Что интересно? Вы видите по финансированию – мы практически в 20 раз увеличиваем финансирование, отрасль получает очень серьезные инвестиции не только из федерального бюджета, но и привлечены еще и региональные бюджеты", — сказал вице-премьер.

"По сути дела триллион на горизонте до 2024 года инвестируется в отрасль. Это позволит нам, конечно, создать инфраструктуру, самое главное, на которую будут настроены все сервисы", — добавил Чернышенко.

Он напомнил, что корпорация "Туризм.РФ" подписала соглашения с 51 субъектом РФ, где есть туристический потенциал. "Из "воронки" в 600 проектов отобрали 75 проектов. Совокупный объем привлекаемых частных инвестиций – почти полтриллиона. Это позволит только в этом первом пуле проектов получить около 25 тысяч новых гостиничных номеров. В основном это "трёшки" и "четырёшки"", — уточнил он.

Чернышенко также рассчитывает, что доля туризма в ВВП страны увеличится с 3% до 10%. "Сейчас они (более 200 тысяч компаний туротрасли — ред.) вносят более 3% вклад в ВВП. Мы считаем, что прогноз на этот показатель может достичь 10%. Но, во всяком случае, к нему нужно стремиться. В странах, где туризм является основой экономики, как раз до 10% ВВП он им и обеспечивает", — сказал вице-премьер.