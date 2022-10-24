МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Туристический поток по России по итогам 2022 года составит не менее 58 миллионов человек, заявили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Чернышенко рассказал об инвестициях в российскую туристическую отрасль

"По итогам летнего туристического сезона в стране совершено около 41 миллион туристических поездок, по нашим расчетам до конца года этот показатель должен достичь не менее 58 миллионов", — сообщили в аппарате вице-премьера РФ.