МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с президентом Гвинеи-Бисау 25 октября в Москве, сообщила пресс-служба Кремля. Отмечается, что они обсудят развитие отношений и международную тематику. Путин назвал самую главную задачу правительства

"Двадцать пятого октября в Москве состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Гвинея-Бисау, председателем Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Умару Сиссоку Эмбало. Имеется в виду обменяться мнениями о перспективах развития российско-бисайских отношений и по актуальной региональной и международной тематике", — сказано в сообщении.

Президенты также обсудят вопросы развития взаимодействия России с ЭКОВАС, включая подготовку ко второму саммиту Россия-Африка, который пройдет в июле 2023 года, в Санкт-Петербурге.