МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Идея немецкого канцлера Олафа Шольца и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о создании "плана Маршалла" для Украины подверглась жесткой критике читателей газеты Die Welt. По их мнению, не слишком удачная политика властей ФРГ и Евросоюза приведет к тому, что реализация аналогичного плана совсем скоро потребуется самой Германии. В Германии заявили о невозможности компенсировать поставки российского газа

Так, Thomas P. считает, что Шольцу следует, в частности, подготовить "план Маршалла" для долины реки Ар и это будет уже что-то для собственного народа. "Мы лучше поможем, чтобы в Украине все было действительно разрушено, чтобы мы могли ее восстановить!" — возмутился он.

По мнению Rainer T., продолжение Германией политики последних нескольких лет в том же духе вызовет необходимость плана Маршалла для нее самой

"Может тогда после реконструкции мы все переедем на Украину?" — сыронизировала Claudia C. Шольц назвал долю немцев, которые не поддерживают антироссийские санкции

Hans Jürgen R. попросил напомнить немецким политикам, что такое "план Маршалла". Он отметил, что план представлял собой возвратные кредиты, при этом экономической силой заемщика являлась кредитоспособность, в том числе в части мобильной связи и недвижимости.

"Эти средства сделали возможным огромный экономический бум. Но Украина не имеет ни экономической мощи, ни кредитоспособности, ни каких-либо полезных активов, потому что они уже принадлежат иностранным инвесторам!" — написал он.

Читатель с ником Sport предложил странам G7 не давать немецкому кабмину никаких руководящих ролей или постов в ближайшие несколько лет, так как политики Германии не могут различить, что хорошо и что плохо для "Большой семерки". Немецкие власти решили "образцово померзнуть"

"Хороших политиков можно отличить по их сдержанности", — добавил он.

"Еще ничего не закончилось, и никто не знает, когда и как закончится конфликт. У меня сложилось впечатление, что этот конфликт в конечном счете погубит Германию", — отметил Günter S.

Еврокомиссия объявила в мае о финансовой поддержке Украины на сумму до девяти миллиардов евро. Киев получил миллиард от этой суммы в августе. В октябре в Евросоюзе согласовали выделение еще пяти миллиардов, причем два из них Украина уже получила 18 октября. Оставшуюся сумму, как сообщалось ранее, могут перечислить в ноябре и декабре. Предоставление еще трех миллиардов из объявленного в мае общего пакета макрофинансовой помощи пока остается несогласованным. ЕК продолжает работу над этим траншем и намерена направить его до конца текущего года.