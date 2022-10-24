Читатели Die Welt потребовали от Шольца заниматься восстановлением Германии, а не Украины
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Идея немецкого канцлера Олафа Шольца и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о создании "плана Маршалла" для Украины подверглась жесткой критике читателей газеты Die Welt. По их мнению, не слишком удачная политика властей ФРГ и Евросоюза приведет к тому, что реализация аналогичного плана совсем скоро потребуется самой Германии.
Так, Thomas P. считает, что Шольцу следует, в частности, подготовить "план Маршалла" для долины реки Ар и это будет уже что-то для собственного народа. "Мы лучше поможем, чтобы в Украине все было действительно разрушено, чтобы мы могли ее восстановить!" — возмутился он.
По мнению Rainer T., продолжение Германией политики последних нескольких лет в том же духе вызовет необходимость плана Маршалла для нее самой
"Может тогда после реконструкции мы все переедем на Украину?" — сыронизировала Claudia C.
Hans Jürgen R. попросил напомнить немецким политикам, что такое "план Маршалла". Он отметил, что план представлял собой возвратные кредиты, при этом экономической силой заемщика являлась кредитоспособность, в том числе в части мобильной связи и недвижимости.
"Эти средства сделали возможным огромный экономический бум. Но Украина не имеет ни экономической мощи, ни кредитоспособности, ни каких-либо полезных активов, потому что они уже принадлежат иностранным инвесторам!" — написал он.
Читатель с ником Sport предложил странам G7 не давать немецкому кабмину никаких руководящих ролей или постов в ближайшие несколько лет, так как политики Германии не могут различить, что хорошо и что плохо для "Большой семерки".
"Хороших политиков можно отличить по их сдержанности", — добавил он.
"Еще ничего не закончилось, и никто не знает, когда и как закончится конфликт. У меня сложилось впечатление, что этот конфликт в конечном счете погубит Германию", — отметил Günter S.
Еврокомиссия объявила в мае о финансовой поддержке Украины на сумму до девяти миллиардов евро. Киев получил миллиард от этой суммы в августе. В октябре в Евросоюзе согласовали выделение еще пяти миллиардов, причем два из них Украина уже получила 18 октября. Оставшуюся сумму, как сообщалось ранее, могут перечислить в ноябре и декабре. Предоставление еще трех миллиардов из объявленного в мае общего пакета макрофинансовой помощи пока остается несогласованным. ЕК продолжает работу над этим траншем и намерена направить его до конца текущего года.
https://1prime.ru/state_regulation/20221024/838568753.html