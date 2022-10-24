МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Экс-министр финансов Риши Сунак стал главой правящей Консервативной партии Великобритании. Кроме того, он займет пост премьера страны. Об этом сообщил председатель руководящего комитета партии (так называемого "Комитета 1922") Грэм Брейди. СМИ узнали, сколько британцев имеют долги за электроэнергию

Сунак оказался единственным кандидатом, выдвинувшим свою кандидатуру на данный пост, после того, как лидер палаты общин Пенни Мордонт заявила о снятии своей кандидатуры.

"Риши получает мою полную поддержку. Я горжусь нашей кампанией и благодарна всем в нашей партии (Консервативной партии — ред.), кто поддержал меня", — сказано в ее заявлении в Twitter.

Бывший премьер Борис Джонсон не стал выдвигать свою кандидатуру на пост лидера консерваторов и главы правительства.

Решение комитета Консервативной партии предполагает, что если единственный кандидат заручился поддержкой не менее 100 членов парламента от консерваторов, то он автоматически становится лидером партии и премьером страны.

Кандидатам для участия в выборах нужно было заручиться поддержкой не менее 100 членов парламента от партии.

Сейчас Риши Сунаку 42 года и он станет самым молодым британским премьером с 1812 года, а также первым премьер-министром индийского происхождения.

Сунак стал одним из первых министров, с которого начались отставки в кабинете Джонсона, что в дальнейшем привело и к уходу с поста премьера и самого Бориса Джонсона.