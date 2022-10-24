МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Инфляция в Австралии может достичь пика к концу года из-за стихийных бедствий и роста цен на энергоносители, заявил глава Минфина страны Джим Чалмерс. Центробанк Белоруссии сообщил, что пик инфляции в стране пройден

"Согласно текущей оценке министерства финансов, инфляция продлится дольше, чем мы прогнозировали", — сказал он телеканалу ABC.

Министр финансов Австралии предположил, что пик инфляции придется на конец года — в декабре она составит 7,75%.

Из-за инфляции государственные расходы на выплаты по социальному обеспечению, включая пенсии, оцениваются министерством примерно на 20,8 миллиарда долларов США выше, чем в предыдущем прогнозе.

Также ожидается, что наводнение, обрушившееся на юго-восточный регион Австралии на прошлой неделе, окажет негативное влияние на прогнозы экономического роста страны.

Чалмерс представит свой первый федеральный бюджет во вторник, 25 октября.

Министр ранее утверждал, что "инфляция стала основным фактором, повлиявшим на рассмотрение бюджета".