МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. "Норникель" показывает стабильные производственные и финансовые результаты и выплачивает высокие дивиденды, поэтому претензии "Русала" малопонятны, рассказал в беседе с РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов. "Норникель" в 2022 году увеличил выпуск никеля и меди

Ранее сообщалось, что "Русал" подал иск в Высокий суд Лондона против одного из основных владельцев "Норникеля" Владимира Потанина и его компании Whiteleave Holdings Limited (структура "Интерроса"). По мнению истца, в результате неэффективного управления акционеры "Норникеля" понесли убытки, а сама компания потеряла активы.

"Не конкретизируется, о каких-же именно убытках идет речь, если "Норильский никель" производит большие объемы цветных и драгоценных металлов и выплачивает хорошие дивиденды акционерам. Были бы убытки – не было бы дивидендов", — отметил эксперт, напомнив, что Потанин находится под санкциями Великобритании, что сделает проблематичной защиту его интересов в суде.

Акционерный конфликт в "Норникеле" начался практически сразу после того, как "Русал" в конце апреля 2008 года стал акционером ГМК и длился на протяжении нескольких лет. Особенно "Русал" не устраивал размер ежегодных дивидендов ГМК, а также обратные выкупы акций "Норникеля". Начиная с 2016 года дивидендная политика "Норникеля" предусматривала выплату 60% от EBITDA при соотношении чистый долг/EBITDA менее 1,8x (и 30% EBITDA, если показатель более 2,2x).

В декабре этого года действие акционерного соглашения, которое устанавливало уровень выплачиваемых дивидендов, прекращается. В первом полугодии 2022 года "Норникель" получил чистую прибыль по МСФО в размере 5,1 миллиарда долларов. Чистый долг увеличился в два раза — до 10,2 миллиарда долларов, показатель EBITDA снизился на 16%, до 4,8 миллиарда долларов. За 2021 год "Норникель" направил на выплату дивидендов порядка 6,2 миллиардов долларов. При этом в июле Потанин заявил, что акционерам "Норильского никеля" не стоит ждать привычных дивидендных выплат ни по итогам 2022 года, ни, за 2023 год.