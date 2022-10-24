МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Западные санкции не помеха для развития российско-аргентинских отношений, заявил посол России в стране Дмитрий Феоктистов. СМИ: инфляция вынудила аргентинские власти просить бизнес о заморозке цен

Сотрудник дипмиссии в Аргентине отметил, что товарооборот двух государств в 2021 году достиг 1,3 миллиарда долларов.

По его словам, в данный момент в отношениях сторон появилась неопределенность на фоне попыток США и Евросоюза изолировать Россию от ее внешних партнеров. Санкционное давление, оказываемое на российскую сторону, является беспрецедентным, подчеркнул посол.

"Но Россия доказала, что держит удар. Нам удалось сохранить устойчивость финансовых институтов… Россия смогла перенаправить экспорт на новые рынки и найти замену западному импорту… При этом заделы, созданные нами в предыдущие десятилетия, позволяют рассчитывать, что ключевые наукоемкие отрасли национальной экономики будут самодостаточными", — добавил Феоктистов, подчеркнув, что санкции не помешают развитию российско-аргентинских отношений.

Как указал дипломат, Россия — емкий и платежеспособный рынок. Стороны могут "выстроить такую модель торгово-экономического взаимодействия, при которой будут органично дополнять друг друга, обмениваясь товарами и знаниями, необходимыми экономике партнера", пояснил он.

Феоктистов напомнил, что страны ранее создали фундамент для реализации многих совместных проектов.