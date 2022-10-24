МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Россия остается одним из ключевых инвесторов в узбекистанскую экономику, торгово-экономические отношения между странами укрепляются, сообщил вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Узбекистан и Россия подготовят программу по расширению партнерства

"Россия уверенно удерживает свои позиции как одного из ключевых инвесторов в экономику Узбекистана. В настоящее время в фокусе нашего внимания 20 совместных проектов в нефтегазовой сфере, машиностроении, химической отрасли и т.д. общей стоимостью 8,4 миллиарда долларов США. Кроме того, в ходе МПК партнеры передали предложения по 23 новым инициативам объемом в 3,7 миллиарда долларов", — отметил чиновник по итогам встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

По его словам, двусторонние торгово-экономические связи между Россией и Узбекистаном укрепляются, несмотря на все внешние вызовы. Одним из перспективных направлений сотрудничества Мантуров назвал совместное развитие промышленной инфраструктуры. Так, стороны договорились масштабировать опыт открывшегося в этом году в Узбекистане технопарка "Чирчик", открыть еще один парк в Джизаке.

Также Мантуров провел встречу с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, в ходе которой особое внимание уделяется вопросам промышленной кооперации.