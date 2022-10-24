ВАШИНГТОН, 24 окт — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден рассказал в интервью MSNBC, что все еще остается энергичным, несмотря на возраст. Байден заявил о намерении участвовать в выборах 2024 года

"Я думаю, это вполне законный повод для беспокойства: чей-либо возраст, в том числе мой. Вполне обоснованно. Но лучший способ прийти к выводу — наблюдать за мной. Понимаете? Замедляюсь ли я, сменился ли темп", — заявил он.

Байден отметил, что судить о его способностях следует по наличию у него прежней страсти к работе.

"В контексте моей энергичности, в вопросе того, что я могу сделать, я думаю люди должны судить: есть ли у меня прежняя страсть к тому, чем я занимаюсь", — пояснил он.

Президент США предложил людям, которые думают, что он не может делать свою работу хорошо, сподвигнуть его не выдвигаться на новый срок. Ранее он заявил, что еще не принял формального решения участвовать в гонке за президентское кресло в 2024 году, но имеет такое намерение.

Через месяц Байдену исполнится 80 лет, при этом он не чувствует себя менее работоспособным, несмотря на возраст, отметил он.

"Я даже вслух не могу сказать, сколько мне будет, вымолвить не могу", — сказал он о перспективах работы на втором сроке.