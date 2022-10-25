МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Несмотря на конфликт вокруг Тайваня, сейчас политическое противостояние и конфронтационная риторика мало сказываются на объемах торговли между США и Китаем, но в будущем приоритеты Пекина сменятся, рассказал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Пушков высмеял претензии Макрона к США

По его словам, для Китая экономическое взаимодействие с Соединенными Штатами является одним из главных приоритетов, что не может не влиять на внешнюю политику Пекина.

"Так будет, во всяком случае, до тех пор, пока торговый симбиоз Китая с Америкой, вызванный потребностями китайской экономики и приоритетной задачей экономического роста КНР, не будет вытеснен более важным для Пекина национальным приоритетом — схваткой за Тайвань", — отметил Пушков.

По мнению сенатора, Китай и США находятся пока в начале этого процесса. Он привел слова помощника президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что США "вступили в первые годы решающей декады" в соревновании с Китаем за господство на Дальнем Востоке. "А Тайвань — ключ к этому господству", — отметил Пушков.