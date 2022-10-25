МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Больше трети российских компаний в этом году планируют отказаться от проведения новогодних корпоративов, при этом 82% работодателей намерены экономить и в следующем году, говорится в исследовании сервиса "Зарплата.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Более 70% российских работодателей планируют выплачивать премии в 2023 году

"Исследовательский центр опросил российских работодателей и узнал, на каких статьях расходов они экономят в этом году, а также о планах на 2023 год… 38% работодателей планируют отказаться от новогодних корпоративов в этом году, у 11% вообще в этом году отменены все корпоративные мероприятия", — говорится в исследовании.

При этом 79% компаний минимизируют траты в организации в этом году. Так, среди основных расходов, на которые работодатели сократили затраты в этом году — корпоративные мероприятия (52%), представительские расходы (27%), расходы на рекламу (24%) и корпоративный транспорт для сотрудников (20%).

Кроме того, компании планируют сократить расходы за счет полного отказ от офиса и перевода всех сотрудников на удаленный режим работы, а также уменьшения рабочих часов и сокращения заработных плат.

"Согласно опросу, 82% работодателей также намерены экономить в будущем году. Однако в 53% компаний в 2023 году планируется индексация зарплат, в 22% – выборочно для определенных сотрудников, а в 24% индексации не будет", — добавляется в исследовании.