МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Премию, иначе называемую тринадцатой зарплатой, по итогам нынешнего непростого года, скорее всего, получат лишь работники успешных с финансовой точки зрения компаний — такое предположение в эфире радио Sputnik высказал профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. Успеть в последний вагон. Что нужно сделать с деньгами до Нового года

"Термин "тринадцатая зарплата" возник в советское время. Так называли годовую премию сотрудникам по итогам работы организации или учреждения. Поэтому тринадцатая зарплата – это не обязательство работодателя, связанное с обычными выплатами, а премия в случае, если компания хорошо заработала в этом году. Про тринадцатую зарплату обычно не пишут в трудовом договоре, потому что это право, а не обязанность работодателя", – объяснил Сафонов.

Эта премия закладывается в бюджет предприятия или организации заранее. По словам эксперта, если возможность ее выплаты зависит от доходов компании, то объем премии определяется позицией начальника применительно к тому или иному подчиненному.

"Годовая премия не имеет постоянного размера. Выплачивается она каждому человеку в зависимости от его личной эффективности. Понятно, что этот показатель в основном определяется мнением руководителя, который и подает бумаги на выплату сотрудникам тринадцатой зарплаты. Именно он решает, кто эффективен, а кто нет", – заключил Сафонов.