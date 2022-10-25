МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Индекс делового климата в Германии в октябре снизился до 83,3 пункта с уровня сентября в 84,3 пункта, считают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Германия заполнила газохранилища более чем на 97 процентов

Официальная статистика будет опубликована в релизе исследовательского института IFO во вторник, 25 октября, в 11.00 мск.

Кроме того, эксперты прогнозируют, что индекс экономических ожиданий в Германии уменьшился в октябре до 75 пунктов с 75,2 пункта в предыдущем месяце, индекс текущей экономической ситуации — до 92,4 пункта с сентябрьских 94,5 пункта.

Помимо этого, в 17.00 мск аналитическая компания Conference Board сообщит данные по доверию потребителей к экономике США в октябре. По мнению экспертов, показатель снизился до 106,5 пункта с сентябрьских 108 пунктов.