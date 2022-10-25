МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Инфляция в Москве за девять месяцев 2022 года составила 10,7%, сообщается на сайте столичного комплекса экономической политики. Эксперты: рестораны Москвы потеряли до трети посетителей, но ждут их назад

"В целом за девять месяцев 2022 года инфляция в столице составила 10,7%, а в годовом выражении – с сентября прошлого года по сентябрь этого – 13,3%, что на 0,4% пункта меньше, чем в целом по России", — говорится на сайте.

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что в сентябре потребительские цены в столице снизились на 0,1%, уже на протяжении трех месяцев в городе наблюдается дефляция.

"В столице продолжается коррекция цен после весеннего потребительского ажиотажа. В июле и августе цены в Москве снизились на 0,4% по сравнению с предыдущими месяцами, в сентябре стоимость товаров и услуг упала на 0,1%. Главными причинами этого стали удешевление сезонной плодоовощной продукции, а также укрепление курса рубля и сдержанное потребительское поведение", — заявил Ефимов.

В материале также сообщается, что наиболее высокими темпами в сентябре дешевели плодоовощная продукция, стройматериалы, бытовая техника и электроника. Из овощей максимальное снижение цен отмечено на лук – на 31,5% и капусту – на 26,2%. Из непродовольственных товаров более всего потеряли в стоимости металлочерепица – 9,5%, ноутбуки – 7,6%, телевизоры – 6,2%. Самой подешевевшей услугой стали авиаперелеты: цены на них снизились на 19,1%.