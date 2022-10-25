МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Продолжительный период ужесточения денежно-кредитной политики в США представляет собой самый большой риск для Японии в течение следующего года, но третья по величине экономика мира вряд ли вступит в рецессию. На это указывает большинство экономистов, опрошенных Reuters. СМИ: японский министр по делам восстановления экономики уходит в отставку

Опрос опубликован в то время, когда Япония испытывает трудности со стабилизацией своей валюты, которая упала против доллара США до самого низкого уровня за 32 года. Это падение в основном объясняется разницей между процентными ставками США и Японии.

Из 29 экономистов, которые приняли участие в опросе, 17 (59%) считают, что самый большой риск для экономики Японии будет представлять более длительный, чем ожидалось, период ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Этот опрос проводился 11-20 октября.

Агрессивное повышения процентных ставок ФРС может затянуть и углубить рецессию в США, которая распространится на мировую экономику и повредит японскому экспорту, говорит Харуми Тагути, главный экономист S&P Global Market Intelligence.

"Это также может быть чревато опасными последствиями для расходов японских компаний и заработной платы, так как бизнесу становится все труднее перекладывать на потребителей рост издержек, вызванный резким падение иены", — добавляет она.

Самые разные организации, включая Международный валютный фонд, понижают прогнозы мирового ВВП на 2023 года, ссылаясь на рост цен и повышение стоимости заимствований.

В октябрьском опросе Reuters, который допускает до двух вариантов ответа на вопрос о том, каковы самые большие риски для японской экономики, 15 респондентов выбрали ответ "замедление роста экономики США и Европы", тогда как 11 респондентов выбрали ответ "замедление экономики Китая", крупнейшего торгового партнера Японии.

Еще семь респондентов указали на негативное влияние слабой иены и роста цен.

"Пара доллар США/японская иена может укрепиться до 170", так как Банк Японии придерживается сверхмягкой денежно-кредитной политики. Это будет вредить реальным доходам домохозяйств, говорит Тиюки Такамацу, главный экономист Fukoku Mutual Life Insurance.

Три респондента выбрали в качестве ответа "геополитическую нестабильность, например, вызванную Северной Кореей или Тайванем", а один выбрал "новые штаммы коронавируса".

Хотя большинство экономистов полагают, что такие риски не смогут ввергнуть Япония в рецессию, они сказали, что это в основном объясняется низкой базой сравнения.

"Экономика Японии кажется устойчивой по сравнению с другими, но это лишь потому, что восстановление после пандемии запаздывает, — добавил Такамацу. — Она пока только догоняет".

Согласно опросу, респонденты ожидают, что потребительская инфляция будет оставаться выше целевого уровня Банка Японии в 2% до апреля-июля 2023 года, а затем она снизится до 1,0% или ниже в последнем квартале следующего года и после этого.

В сентябре базовый индекс потребительских цен (Core CPI) в Японии вырос на 3,0%, продемонстрировав самый сильный рост с 2014 года, чему способствовало повышение цен на сырье и энергоносители, усиленное падением иены.

Три четверти опрошенных ожидают, что политика денежно-кредитного смягчения в Японии будет продолжаться по крайней мере до второй половины 2023 года.

Двадцать пять из 28 экономистов сказали, что следующим шагом в политике центрального банка будет сворачивание масштабов смягчения, а 19 экономистов ответили, что изменится опережающая индикация.

Одиннадцать респондентов считают, что это будет повышение целевого уровня доходности 10-летних облигаций, который сейчас находится в районе 0%.

Согласно срединной оценке 34 респондентов, в 4-м квартале текущего года рост ВВП Японии составит 2,0% годовых, тогда как сентябрьский опрос указывал на рост на 1,9%.

Прогнозы на 1-й и 2-й квартал 2023 года были повышены на 0,1 процентного пункта.